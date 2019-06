Trebarnsfamilie til sykehus - eksponert for propan på hytte

NTB Innenriks

Det melder politiet Innlandet på Twitter. De fikk meldingen om hendelsen på hytta i Bjønnåsen på Ringsakerfjellet i Akershus klokka 4.25 natt til søndag. Det var familien selv som meldte fra, og alle fem var oppegående da de ble hentet med luftambulanse.

– Nødetatene er på en hytte hvor det har vært utslipp av kullos eller propan. Det var fem personer i hytta, derav tre barn. Alle fem er påvirket av gassen, opplyser politiet.

Til VG opplyser operasjonsleder Haagen Løvseth at det er en familie som blir fløyet til sykehuset i Lillehammer for undersøkelser.

– Det er vanskelig å si i hvilken grad de er påvirket. Alle er fysisk dårlig, men ved bevissthet.

Det antas at utgangspunktet for hendelsen er et propankjøleskap hvor forbrenningen ikke har skjedd fullstendig. Brann og politi vil undersøke videre hva som har skjedd.

