Skadd kvinne i Tromsø bekreftet død

NTB Innenriks

Kvinnen ble funnet skadd og med blod i ansiktet ved 6.15-tiden søndag morgen, og hun ble fraktet til Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Det er iverksatt etterforskning for å bringe klarhet i dødsårsak og omstendigheter rundt dødsfallet. Operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt understreker at politiet behandler saken som en undersøkelsessak.

– Det er ikke noe som så langt tyder på at noe kriminelt har skjedd, sier Meyer til NTB.

Politiet meldte først at det var mistanke om at kvinnen kunne ha blitt påkjørt, men operasjonslederen sier at de holder alle muligheter åpne.

– Innledningsvis var det teorien, men vi har ikke funnet holdepunkter for det, så vi holder alle muligheter åpne, sier Meyer.

Kvinnen ble funnet i veien ved krysset mellom Rådhusgata og Skolegata i Tromsø. Politiet etterlyser vitner som har vært i området.