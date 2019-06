Biebakterie påvist i Aust-Agder

NTB Innenriks

Gården, som ligger i Evje og Hornes kommune, har fått beskjed om at biene må avlives og at gården må saneres, skriver Nationen.

Mattilsynet skriver på sine nettsider at de også har igangsatt sporing for å finne ut om smitten kan ha spredt seg. To andre bigårder i nærheten er båndlagt i påvente av nærmere undersøkelser.

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsykdom hos bienes yngel. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn, og bakterien kan overleve i flere år i bikubene.

Det er ikke farlig for mennesker å spise honning fra smittede gårder.

(©NTB)