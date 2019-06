Mann savnet etter kanotur – kano funnet veltet

NTB Innenriks

Politiet ble varslet av mannens familie rundt klokka 18.30 fredag kveld. Han dro ut på tur mellom klokka 12 og 13.

– Vi dro ut og søkte i området, og fant etter hvert kanoen, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet vet lite om hva som har skjedd.

– Det er helt åpent. Foreløpig er dette en redningsaksjon. Vi gjør søk langs vannkanten og med dykkere, sier operasjonslederen.

Tretjønn ligger midt i et boligfelt nordøst for Kristiansand sentrum. Vannet er 450 meter langt på det lengste, ifølge politiet, og er et populært sted for turgåing og bading.

– Det har vært en del folk i området. Det er mange som bader, og vi snakker med folk på stedet, sier Hægeland.

