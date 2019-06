Rødt, SV og MDG har de mest lojale velgerne i Bergen

NTB Innenriks

Særlig hardt rammet er Høyre, hvor fire av ti velgerne sier at de ikke ville stemt på partiet i dag, skriver Bergens Tidende.

Men både Høyre og Frp lekker stort til FNB, som med 25,2 prosent er Bergens største parti på målingen. Samtidig sier nesten tre av fire MDG-velgere sier de ville stemt det samme igjen.

Men målingen gir ikke flertall for partiene til venstre. Mandatfordelingen viser at Ap, Rødt, SV og MDG får til sammen 30 av de 67 setene i bystyret i Bergen. Partiene må dermed søke mot sentrum for å skaffe seg flertall med de 34 mandatene som kreves. KrF, Venstre og Senterpartiet har til sammen seks plasser i bystyret, to hver om denne målingen slår til.

(©NTB)