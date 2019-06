Myndighetene ber om mer informasjon om Equinors leteplaner i Australia

NTB Innenriks

Equinor har fått en frist på 60 dager på å frembringe ytterligere informasjon om miljøplanen for leteboringen i Australbukta, skriver Stavanger Aftenblad.

Equinor leverte inn miljøplanen til australske myndigheter i slutten av april, og i midten av mai vedtok generalforsamlingen å fortsette planene om å bore etter olje i Australbukta.

Selskapet ble i juni 2017 operatør for og heleier av to letelisenser i Australbukta. Ved årsskiftet 2020/2021 skal boringen etter olje og gass etter planen starte, men først må de få godkjent miljøplanen av det australske petroleumstilsynet NOPSEMA.

Tusenvis av australiere, deriblant surfere, har demonstrert på strender rundt omkring i Australia for å vise at de er imot Equinors planer om å lete etter olje i Australbukta. Mange frykter at olje- og gassutvinning skal kunne føre til store miljøødeleggelser.

Mange lokalsamfunn ønsker imidlertid oljeplanene velkomne. Flere arbeidsplasser og de generelle samfunnsøkonomiske fordelene et slikt prosjekt kan bidra til, gjør at det har støtte.

Landsjef Jone Stangeland i Equinor har tidligere opplyst til avisen at det er kommet inn rundt 32.000 kommentarer i forbindelse med miljøplanen. Samtidig har 15 australske kystkommuner varslet at de ikke ønsker olje- og gassaktivitet i området.

(©NTB)