72-åring fra Askøy døde av blodforgiftning som følge av campylobacterbakterier

NTB Innenriks

Kvinnen døde på Haukeland universitetssjukehus 12. juni.

– Den foreløpige undersøkelsen konkluderer med at dødsårsaken trolig er blodforgiftning som følge av infeksjon. Det er påvist DNA fra campylobacter hos kvinnen, og campylobacterbakterier har trolig ført til en tarminfeksjon som har medført blodforgiftning, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Kvinnen hadde en annen alvorlig sykdom og svekket immunforsvar. Hun var derfor ekstra utsatt for infeksjoner og påfølgende blodforgiftning, ifølge politiet.

Etterforskes

Over 2.000 askøyværinger har blitt syke av drikkevannet i kommunen.

En ettåring døde også i juni. Også her viste den foreløpige obduksjonsrapporten at dødsfallet har sammenheng med en infeksjon som kan ha blitt forverret av campylobacter.

– Etterforskningen av drikkevannet pågår for fullt. Når det gjelder dødsfallene samkjører vi med fylkeslegen for å få avklart hvorvidt avdøde har fått forsvarlig helsehjelp, sier politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Høydebassenget tømt

Høydebassenget på Askøy som har blitt identifisert som kilde for forurensningen av drikkevannet, ble tømt i helgen. Alt vannet ble tømt ut via avløpsnettet slik at det ikke kunne komme ut igjen på drikkevannsnettet.

Tirsdag var representanter fra kommunen på inspeksjon i det nedtappede høydebassenget. Kommunen mener bakterier fra dyreavføring har kommet inn i fjellbassenget via fjellsprekker.

Varaordfører Bård Espelid sa mandag at han håpet kommunens kokevarsel for drikkevannet kan oppheves i løpet av noen uker, men at det bare kan skje dersom de er 100 prosent trygge på vannet.