Politiet tror Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept

NTB Innenriks

– Det er mest sannsynlig fortsatt at hun er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er endret til at hun drept, sier politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse.

Politiinspektøren utelukker likevel ikke at Hagen er bortført.

Fram til nå har politiet jobbet med en hovedhypotese om at Anne-Elisabeth Hagen er bortført av ukjente gjerningspersoner, og at økonomisk vinning har vært et motiv.