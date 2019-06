Ny bunnrekord for Frp på måling

NTB Innenriks

– Velgerne våre sitter på gjerdet og avventer bompengeforhandlingene, sier Frp-nestleder Terje Søviknes til Vårt Land.

Lojaliteten blant egne velgere er lav. Nær en tredel av Frp-velgerne sitter på gjerdet.

– Målingen viser et bilde av et parti i mer forsvarsposisjon enn på svært lenge. Situasjonen for Frp er på ingen måte god, sier valgforsker Bernt Aardal, professor ved Universitetet i Oslo.

Med 88 mandater til sammen gir Norstats juni-gallup for Vårt Land de tre tidligere regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, rom for å danne regjering sammen dersom målingen var valg. Dagens borgerlige regjering ville bare fått 62 mandater til sammen.

Kristelig Folkeparti kan si seg fornøyd med junimålingen. Med 4,3 prosent er partiet over sperregrensen på en Vårt Land-måling for første gang siden partiet gikk i regjering.

Dette er resultatet fra målingen, med endringer fra mai i parentes: Rødt 5,4 (+0,8), SV 7 (+0,5), Ap 26 (+2,3), Sp 14,3 (+1), KrF 4,2 (+0,5), Venstre 2,5 (-0,9), Høyre 23 (+0,1), Frp 9 (-2,5), MDG 5,7 (1,4). Andre partier får 2,9 prosent.

Målingen ble gjennomført fra 18. til 24. juni 2019. 950 personer deltok i målingen, som ble utført av Norstat på vegne av Vårt Land.

