Uenighet om diagnosen «shaken baby syndrome»

Som grunn oppgis at det mangler vitenskapelig dokumentasjon, samtidig som det er forståelig at det av etiske grunner ikke er mulig å utføre slik forskning.

«Det er uenighet om diagnosen, men det norske fagmiljøet mener tilstanden er reell», fremgår det på hjemmesiden til Norsk Helseinformatikk. Den gamle artikkelen om «filleristing» i legehåndboka ble skrevet for flere år siden

– Men i fjor høst fikk vi informasjon om at den vitenskapelige bakgrunnen for denne tilstanden var veldig usikker. Derfor valgte vi å ta vekk artikkelen og skrive et kort sammendrag om hvorfor vi gjorde dette, sier medisinsk sjef og ansvarlig redaktør for Norsk Helseinformatikk, Terje Johannessen, til NRK.

Selskapet står bak Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og helseportalen NHI.no. NEL anbefaler nå leger og pasienter å lese deres oppdaterte oversiktsartikkel om barnemishandling, som omhandler flere ulike typer vold mot barn.

