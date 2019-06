Skudd avfyrt i leilighet i Lyngdal

NTB Innenriks

Politiet i Agder melder om pågripelsen klokka 5.22 på Twitter. De fikk melding klokka 3.56 om at skudd var blitt avfyrt.

– Politiet har pågrepet to personer på en adresse i Lyngdal etter melding om at det skal ha blitt avfyrt skudd inne i en leilighet. Det er ikke avdekket personer som er skadd i forbindelse med dette. Politiet foretar åstedsundersøkelse på stedet, opplyser politiet.

– Det gjøres åstedsundersøkelser på stedet nå. Meldingen gikk ut på at det mulig hadde blitt avfyrt et skudd i en leilighet, så vi sendte patruljer, som fikk bevæpning, til stedet. Der ble det pågrepet to personer. Det var ikke flere enn de to i leiligheten da politiet ankom, sier operasjonsleder Lars Hyberg til VG.

