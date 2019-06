Oljefondet tar Walmart og våpenprodusent inn i varmen igjen

NTB Innenriks

Til sammen blir utelukkelsene av sju selskaper opphevet fordi grunnlaget for utelukkelsene ikke lenger er til stede, opplyser Norges Bank Investment Management (NBIM) i en pressemelding tirsdag formiddag. NBIM forvalter Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.

Eksempelvis opplyser General Dynamics Corp nå at selskapet ikke lenger produserer klasevåpen – som var begrunnelsen for utelukkelsen i 2005. Og Etikkrådet finner ikke lenger risiko for «grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene» i Walmart og Wal-Mart de Mexico.

Opphevelse av utelukkelse innebærer at Statens pensjonsfond utland kan investeres i selskapene, men det betyr ikke nødvendigvis at fondet vil investere i dem. Hvorvidt og eventuelt når kjøp av verdipapirer skal foregå, er opp til Norges Bank å beslutte, blir det poengtert i pressemeldingen.

Utelukkelsene av disse selskapene er nå opphevet:

* Grupo Carso, utelukket i 2011 på grunnlag av produksjon av tobakk. Selskapet er ikke lenger involvert i tobakksproduksjon.

* General Dynamics Corp, utelukket i 2005 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Slik produksjon nå er avsluttet, ifølge selskapet.

* Nutrien Ltd, tidligere Potash Corporation of Saskatchewan, utelukket i 2011 på grunn av selskapets virksomhet i Vest-Sahara. Virksomheten har opphørt.

* Rio Tinto Ltd og Rio Tinto Plc, utelukket i 2008 på grunn av fare for alvorlig miljøskade i Indonesia. Selskapet er i ferd med å selge sine interesser i Grasberggruven.

* Walmart Inc og Wal-Mart de Mexico, utelukket i 2006 på grunn av fare for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Grunnlaget er ikke lenger til stede.

