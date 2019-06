Ludvigsens forsvarere ber om full frifinnelse

NTB Innenriks

– Retten må se det med Ludvigsens øyne. Han har vært redd for sannheten. Han følte seg malt opp i et hjørne og har følt på enorm skam når det kommer til sex med menn, sa forsvarer Kai Vaag under sitt avsluttende innlegg i Nord-Troms tingrett tirsdag.

Gjennom en rekke politiavhør nektet den tidligere fylkesmannen for seksuell omgang med de tre fornærmede i saken mot ham. Da rettssaken startet, snudde han imidlertid, og innrømmet at han ved tre tilfeller hadde sex med en av dem.

– Det at Ludvigsen ikke har ønsket å være åpen om dette, kan ha vært mer et ønske om å holde det skjult, enn å skjule å ha gjort noe straffbart. Dette må retten ta med seg når de skal vurdere saken, sa Vaag.

Han trakk fram 72-åringens kristne bakgrunn, og sier at Ludvigsen syntes dette var umulig å snakke om.

– Han forteller om frykt for sosialt fall. Han forteller om frykt for at utroskap skal bli avdekket, sa Vaag.

Posisjon med makt

Tirsdag er siste dag i rettssaken hvor den høyt betrodde Høyre-politikeren står tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin til å oppnå sex med de tre fornærmede mennene. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

– Ludvigsen hadde en posisjon med tilsynelatende makt. Alle de tre fornærmede er asylsøkere med vanskelig bakgrunn. Han har hatt sex med minst en av dem, og har hatt kontakt med alle tre, sa forsvareren.

Han ba om frifinnelse for den tidligere fylkesmannen på hver av de tre tiltalepunktene, og pekte på flere hull og selvmotsigelser i de fornærmedes forklaringer.

– Retten bør høre på alarmklokkene som ringer, sa Vaag da han gikk gjennom forklaringen til en av de fornærmede, en 26 år gammel lettere psykisk utviklingshemmet mann.

Ifølge sakkyndige har mannen problemer med å forstå sosiale situasjoner, og sliter med hukommelsesproblemer.

– Store utfordringer

26-åringen har forklart at han hadde sex med Ludvigsen på et hotell i Oslo i 2014, på et tidspunkt den tidligere fylkesmannen var i byen. Men han har ikke klart å peke ut riktig hotell.

– Det er store utfordringer med det han forklarer. Deler av det er påviselig feil. Han har en diagnose. Spørsmålet er: lager han en historie? Jeg vet ikke, men kan retten vite noe sikkert om det, spurte forsvareren.

Svein Ludvigsen hevder han ikke vet hvem denne fornærmede er, men i retten er det blitt lagt fram logger fra meldingskontakt mellom dem på Facebook i perioden 2011-2014. Blant annet avtaler de å møtes i Oslo for å spise sammen.

– Sosialt engasjement

Forsvarerkollega Per Zimmer tok etter hvert over, og gikk gjennom kontakten mellom Ludvigsen og en annen av de fornærmede, 25-åringen som Ludvigsen har innrømmet tre tilfeller av sex med – etter at han gikk av som fylkesmann.

Fornærmede har fortalt at Ludvigsen gjentatte ganger presset seg til sex, og at han følte seg som 72-åringens slave.

– Det foreligger ingen konkrete bevis for manipulasjon, trusler og vold, sa Zimmer.

Han viste til at Ludvigsen har hjulpet mannen med å skaffe seg jobber, og med å sponse deler av førerkortopplæringen hans. Men at fornærmede bare er en av mange Ludvigsen har hjulpet.

– Disse handlingene er drevet av sosialt engasjement overfor personer som stikker seg fram. Som for Ludvigsen både framstår som ressurssterke, med vilje og håp, og med evner til å lykkes i sitt nye land, sa Zimmer.

– Hvorfor skulle han hjelpe til hvis han samtidig brukte vold og trusler for å oppnå noe seksuelt?

