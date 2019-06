Forsvarer: – Retten må se det med Ludvigsens øyne

NTB Innenriks

– Retten må se det med Ludvigsens øyne. Han har vært redd for sannheten. Han følte seg malt opp i et hjørne og har følt på enorm skam når det kommer til sex med menn, sa forsvarer Kai Vaag under sitt avsluttende innlegg i Nord-Troms tingrett tirsdag.

Gjennom en rekke politiavhør nektet den tidligere fylkesmannen for seksuell omgang med de tre fornærmede i saken mot ham. Da rettssaken startet, snudde han imidlertid, og innrømmet at han ved tre tilfeller hadde sex med en av dem.

– Det at Ludvigsen ikke har ønsket å være åpen om dette, kan ha vært mer et ønske om å holde det skjult, enn å skjule å ha gjort noe straffbart. Dette må retten ta med seg når de skal vurdere saken, sa Vaag.

Han trakk fram 72-åringens kristne bakgrunn, og sier at Ludvigsen syntes dette var umulig å snakke om.

– Han forteller om frykt for sosialt fall. Han forteller om frykt for at utroskap skal bli avdekket, sa Vaag.

Han viser til at Ludvigsen er i 70-årene, og at han tilhører en generasjon hvor dette har vært vanskelig å snakke om.

– Det er ikke til å komme unna at dette her er noe som stikker dypt. Det har vært feiret Pride nå i helgen. Vi har en barne- og familieminister som ikke har hatt lyst til å delta i den feiringen, påpekte Vaag.

(©NTB)