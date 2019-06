Trusselrammet byutviklingsbyråd i Bergen går av

NTB Innenriks

– Byråd Anna Elisa Tryti (61) har meddelt at hun ønsker å fratre som byråd. I den forbindelse vil byrådsleder Roger Valhammer utnevne ny byråd for byutvikling, skriver byrådet i Bergen i en pressemelding.

På en pressekonferanse kunngjorde byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at Rune Bakervik (48) overtar Trytis jobb. Han er i dag Aps gruppeleder i bystyret og nestleder i finanskomiteen.

Avviser at trusler har betydd noe

– Nå er tiden inne for å gi stafettpinnen videre, nå er vi i mål med tidenes arealplan. sier Tryti.

Tryti avviser at truslene hun har fått, gjør at hun nå trekker seg. Hun sier til TV 2 at klimatrusselen er mer alvorlig enn truslene hun har mottatt.

– Til dere der ute som bruker slike metoder: Dere har ikke hindret meg i å få gjort den jobben jeg skulle gjøre. Men trusler mot politikere er alvorlig og en trussel mot demokratiet, så her må myndigheter, presse og politi samarbeide. Slik skal vi ikke ha det i Norge, sier Tryti.

I begynnelsen av juni åpnet politiet etterforskning etter at det ble sendt et nytt trusselbrev til Tryti. De skal også etterforske et hull i et vindu fra 2017, som Ap-politikeren mener er et kulehull.

Bompenger

Tryti knytter trakasseringen og truslene til den betente bompengesaken.

– Jeg oppfattet disse truslene som svært alvorlige, og det har vært en stor belastning for meg og hele familien min nå i to år. Jeg lever med voldsalarm, politiet patruljerer jevnlig utenfor huset mitt, og jeg går ikke alene i byen på kveldstid, sa Tryti til NRK tidligere i juni.

Arbeiderpartiet sitter sammen med KrF og Venstre i byrådet i Bergen.

Også bergenspolitikeren Henning Warloe (H) har mottatt anonyme trusselbrev, og politiet mistenker at samme person står bak brevene til ham og Tryti.

Nylig tok også ordfører Anne Mari Braut Nese (H) i Klepp i Rogaland et oppgjør med hets og hærverk hun og familien har blitt utsatt for i forbindelse med bompengesaken.

