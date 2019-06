Forsinkelser i togtrafikken etter påkjørsel på Lillestrøm stasjon

NTB Innenriks

Bane Nor meldte klokka 8.51 mandag at trafikkproblemene berørte hovedbanen.

– Foreløpig har vi ikke fått noen prognoser om gjenåpning på vanlig måte. Enn så lenge er det iverksatt alternativ transport. Enkelte avganger går sør og nord for Lillestrøm. Rådet er at folk inntil videre sjekker med Vy eller Flytoget for å få mer detaljer om de enkelte avgangene, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB i 11-tiden mandag.

Korslund sier at transportørene har vært kreative for å få satt opp alternativ transport.

– Målet er å få folk videre i retning bestemmelsesstedet. Det har vært og er stor trafikk nå når skoleferien har begynt og folk drar til fjells og til fjords, sier pressevakta.

Årsaken til forsinkelsene er en påkjørsel. Personen omkom på stedet, skriver Romerikes Blad.

Flytogene går nå som normalt igjen, mens det fortsatt er problemer for Vy mellom Lillestrøm og Kløfta og Lillestrøm og Gardermoen.

