Ber om 900.000 kroner for Ludvigsen-fornærmet

NTB Innenriks

Hennes klient ble kjent med Ludvigsen da han var 17 år gammel og bodde på et asylmottak. I starten ble han glad for at den daværende fylkesmannen brydde seg om ham, spesielt med tanke på at han ikke hadde varig opphold. Men etter hvert raknet alt for ham, ifølge bistandsadvokaten.

– Han er blitt utsatt for et vanvittig tillitsbrudd, sa Bergan.

Hun hevder Ludvigsen etter hvert tok kontroll over livet hans, og i retten har klienten fortalt at de tallrike ganger hadde sex.

– Hvis han ikke gjorde som Ludvigsen sa, trodde han at han ville han bli sendt ut av landet.

Den tidligere fylkesmannen er tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin til å oppnå sex, men har nektet for anklagene.

Bistandsadvokaten brukte mye tid på å forklare hvordan saken har gjort livet svært tungt og vanskelig for hennes klient.

– Det hele startet da han fremdeles var barn. Det er særdeles grovt, sa hun.

Klienten har over flere år vært under behandling hos psykolog, og har blant annet fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Han har problemer med å stole på folk og med å fungere normalt.

Bistandsadvokaten ba retten vurdere hva de mener er riktig menerstatning og oppreisning for klienten. Hun la fram flere regnestykker for erstatning, hvorav det høyeste var på 573.000 kroner, og hun mener retten bør legge seg på dette nivået.

Samtidig mener hun det er riktig at det utbetales en oppreisning på rundt 300.000. Dermed blir totalbeløpet hun skisserer på i underkant av 900.000 kroner.

Bistandsadvokatene til de to andre fornærmede i saken skal komme med sine prosedyrer senere mandag.

(©NTB)