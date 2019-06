Aktor ber om fem og et halvt års fengsel for Svein Ludvigsen

NTB Innenriks

Under sin utmåling av straffen påpekte aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, at Ludvigsen har vært i en «helt usedvanlig høy stilling».

72-åringen er tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin til å oppnå sex med tre menn, som alle ifølge påtalemyndigheten var i en sårbar posisjon. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

– Han har fått kontakt med dem alle gjennom sitt arbeid som fylkesmann, og snakker om å gjøre noe for dem og med deres livssituasjon, som gjør at de får tillit til ham, sa Nordmo i Nord-Troms tingrett i Tromsø mandag.

Uavhengig

Han pekte på at de tre fornærmede gir lignende beskrivelser av Ludvigsens fremgangsmåte, og at anklagene fremmes uavhengig av hverandre.

– Vi mener at deres forklaringer gjensidig oppbygger hverandre. Alle har hatt inntrykk av at han er en mektig mann som kan påvirke deres livssituasjon, sa Nordmo.

Statsadvokaten påpekte at dette ikke bare er et inntrykk de fornærmede har hatt, men at det «ikke er tvil om» at Ludvigsen var en mektig person i kraft av stillingen sin, men også i kraft av nettverket til den høyt betrodde Høyre-politikeren.

Endret forklaring

Ludvigsen nekter straffskyld. Inntil rettssaken startet nektet han også for seksuell omgang med alle de fornærmede.

I retten endret Ludvigsen forklaringen og sa at han ved tre anledninger hadde sex med 25-åringen som er fornærmet, men først etter at han hadde gått av som fylkesmann og bare etter begges samtykke og ønske.

– Retten kan se hen til at Svein Ludvigsen her kom med annen forklaring enn de mange forklaringer han har gitt til politiet, sa Nordmo i retten mandag.

– Vi kan med sikkerhet si at Svein Ludvigsen har forklart seg uriktig i saken. Spørsmålet er da hvorfor retten skal tro ham i dag, sa Nordmo.

– Utnyttet stillingen

Statsadvokaten mente bestemt at Ludvigsen har utnyttet stillingen sin som fylkesmann for å komme i kontakt med de unge mennene, og til å utvikle det forholdet de har.

Han viste til hvordan Ludvigsen gjentatte ganger møtte opp på mottaket hvor den ene av dem bodde, for å hente ham med seg.

– Kan man tenkte seg at det hadde vært kontakt mellom dem hvis ikke Ludvigsen var fylkesmann? Det er stillingen som gjør at han får kontakten, og at den opprettholdes uten flere spørsmål fra dem som jobber på disse mottakene.

Sårbar

Nordmo viste til at asylsøkeren var i en sårbar situasjon, og at Ludvigsen var klar over dette.

– Ludvigsen er mye eldre enn fornærmede. Han kjenner også til fornærmedes historie, at han har hatt det vanskelig over tid og vært på flukt over mange år, sa aktor.

Selv har Ludvigsen forklart i retten at de hadde frivillig sex ved tre tilfeller, men denne forklaringen mener aktoratet er skrudd sammen for å tilpasses bevisbildet.

Også når det gjelder de to andre tiltalepunktene, peker påtalemyndigheten på at Ludvigsen var i en særlig posisjon overfor de fornærmede.

Den ene har forklart at han fryktet at den tidligere fylkesmannen skulle ta fra ham statsborgerskapet om han fortalte om den seksuelle kontakten. Den andre har forklart at han gikk med på å ha sex etter at Ludvigsen hadde sagt han kunne hjelpe ham med oppholdstillatelse og arbeid.

(©NTB)