Tre menn til sykehus etter flystyrt utenfor Mandal

NTB Innenriks

Småflyet, av typen Piper 28, var på oppdrag for Agder politidistrikt i forbindelse med søket etter en antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferja Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag.

Kystvaktfartøy og to Sea King-helikoptre, samt flere båter og fartøyer deltok i søket etter småflyet.

– Det er HRS som har koordinert søket som nå altså har resultert i at helikopteret har funnet tre personer man antar har vært i flyet. Disse ble transportert til sykehus i Kristiansand og Oslo, skriver stabssjef Morten Sjustøl i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Livstruende

To menn er begge lettere skadd, opplyser Sørlandet sykehus på Twitter. Den tredje er livstruende skadd.

– En mann i 50-årene behandles for livstruende skader etter flyulykken utenfor Mandal lørdag, opplyser pressevakt ved Oslo universitetssykehus Anders Bayer til VG.

Det var ikke ansatte fra politiet i flyet som styrtet. De pårørende er informert.

Bistand

Sjustøl forteller at Agder politidistrikt henvendte seg til Kjevik Flyklubb for å rekvirere et fly til søk.

– Flyet som vi normalt bruker i denne type oppdrag var på service. Dermed fikk vi bistand fra et fly hjemmehørende på Sola, sier han.

Ifølge VG fikk Hovedredningssentralen melding om at flyet var savnet klokken 16.09, og det ble umiddelbart igangsatt leting. Flyvraket er ikke funnet, men HRS er sikre på at alle som var om bord er gjort rede for.

Politiet etterforsker saken i samarbeid med Statens Havarikommisjon for å finne årsaken til flystyrten.

– Mye sjø og vind

Frode Johansen, skipsfører på redningsskøyta Bill, var en av dem som deltok i nattens søk etter den antatt omkomne mannen.

– Søket begynte i går kveld, rundt klokken halv ett. Da gikk hele natten, fordi det var mye sjø og vind. Det var tøffe forhold for oss, sier han til NRK.

Han forteller at mannskapet kom tilbake til land rundt klokken 7 i morges. Like etter klokken 16 kom altså meldingen om at småfly, som også hadde deltatt i søket, hadde styrtet.

– Vi fikk hvilt litt, så var det ut igjen, forteller Johansen.

Han forteller at det var urolig hav under søket i natt, men at det har vært roligere lørdag formiddag.

(©NTB)