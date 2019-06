NRK: Mot tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken

NTB Innenriks

Sykehusstreiken startet 29. mai og ble først trappet opp 11. juni. Seks helseforetak er rammet. De fagorganiserte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon fra første krone.

Til NRK bekrefter flere uavhengige kilder, på begge sider av konflikten, at de er innkalt til et møte hos arbeidsministeren. Partene sier at dette normalt innebærer at det går mot tvungen lønnsnemnd.

– Jeg kan ikke se noen annen grunn til at vi er innkalt til et slikt møte, sier en person som har vært tett på forhandlingene til kanalen.

Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt.

YS Spekter har varslet at de vil ta ut ytterligere 56 Delta-medlemmer i sykehusstreiken fra mandag 24. juni., mens LO trapper opp streiken med i alt 87 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sørlandet Sykehus, Vestre Viken, Sykehuset Vestfold og Akershus Universitetssykehus.

Totalt vil dermed 810 ansatte være i streik fra mandag.

Fagforeningene har sagt at de har vært forsiktige med å ta ut for mange i streik for å unngå at de blir rammet av tvungen lønnsnemnd. Det kan skje om streiken truer liv og helse.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.

