Nå kommer skattepengene snart på konto

Det endelige skatteoppgjøret for 2018 er klart nå, og de som har penger til gode får disse på konto i løpet av de tre nærmeste ukene. De aller fleste får pengene inn på konto med en gang.

Har du krysset av for elektronisk oppgjør får du beskjed per epost, mens de som har reservert seg får skatteoppgjøret i vanlig post.

Noen blir skuffet

Noen blir også skuffet når de får årets skatteoppgjør. Ifølge Skatteetatens oversikt får rundt 550.000 nordmenn beskjed om at de får restskatt. Til sammen må disse betale nesten 10 milliarder kroner ekstra til staten fordi de har betalt for lite skatt. Det utgjør et gjennomsnitt på 18.300 kroner per skattyter.

Rundt 700.000 nordmenn har fått beregnet riktig skatt og skal verken betale eller få noe tilbake.

– Det er ikke for sent å endre skattemeldingen. Er det noe du har glemt å oppgi til beskatning, eller skulle du kanskje hatt et fradrag som gir mer penger igjen på skatten? Hvis du oppdager feil i etterkant, endrer du opplysningene og leverer en ny skattemelding. Det gjelder også hvis du brukte leveringsfritak i april, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Noen må vente

Totalt har nesten 1,3 millioner nordmenn levert skattemelding. Hele 95 prosent av disse – rundt 1,2 millioner – har levert skattemeldingen elektronisk. bare rundt 70.000 har levert på papir.

De som har levert på papir, får ikke skatteoppgjøret før mellom 15. august og 24. oktober. Dette gjelder også personlig næringsdrivende og deres ektefeller.

Fristen for å betale restskatt er 20. august.

