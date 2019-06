Mann omkom etter bilulykke i Oslo

NTB Innenriks

Politiet meldte om ulykken i Drammensveien på Skillebekk klokken 0.10 natt til torsdag. Bilen krasjet i et gjerde i ved trikkestoppet på stedet.

Politiet meldte innledningsvis at de to var alvorlig skadd, men opplyser kort tid senere at en av dem mistet livet. Samtidig er den andre mannen kun lettere skadd.

– Én person som var i bilen da den krasjet, er bekreftet død av helsepersonell på stedet. Den andre involverte er kjørt til legevakta med lettere skade, melder politiet klokka 0.37.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet jobber med å få kartlagt identifikasjon på avdøde.

– Vi har også snakket med flere vitner om hva som kan ha skjedd, men vi ønsker ikke å gå ut med detaljer om det, sier han.

Politiet har sperret av veien for både trikk og bil mens de jobber på stedet.

