Ny rekordmåling for MDG, Rødt mest tilbake

Rødt går mest tilbake på Sentios junimåling for Nettavisen og Amedia. Partiet får en oppslutning på 4,5 prosent – en nedgang på 2,1 prosentpoeng fra mai.

Samtidig får KrF sitt dårligste resultat på Sentios målinger noensinne. Partiet går tilbake 0,9 prosentpoeng til 2,7 prosent.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) får sitt beste resultatet på Sentios målinger siden august 2017 med en oppslutning på 5,8 prosent, en fremgang på 0,7 prosentpoeng.

– Det er jo veldig gledelig, og det bekrefter en trend vi egentlig ser på mange lokale målinger hvor vi går fram både i byene og på mindre steder som Kragerø og Sortland, sier MDGs nasjonale talsperson og fungerende miljøbyråd i Oslo, Arild Hermstad.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener partiet lå uvanlig høyt på forrige måling.

– Nå ser vi på gjennomsnittet av målingene at Rødt har stabilisert seg over sperregrensen. Folk ser at vi er den tydeligste motstanderen mot regjeringens politikk for økte forskjeller. Det skal vi vise i kommunevalget, sier Moxnes.

Målingen fordeler seg slik for de øvrige partiene (oppslutningen i maimålingen i parentes): Ap 25,2 prosent (+2,1 prosentpoeng), Høyre 22,7 (+0,1), Frp 10,5 (-1,4), Sp 15,2 (-0,6), SV 6,8 (-0,7) og Venstre 2,5 (+0,2).

