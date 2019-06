Moren i Vinstra-saken: – Han virket fornøyd med det han hadde utført

NTB Innenriks

Dagen før informerte familiens bistandsadvokat Nina Hjortdal retten om at den tiltalte 17-åringen ikke er til stede i salen under hennes forklaring.

– Vi har bedt om det fordi hun ikke orker det, sa Hjortdal til NTB.

Gutten ankom retten som vanlig klokka 9, men forlot salen noen minutter etter.

Moren og lillebroren kom kjørende i bil og ble vitner til drapet i boligfeltet på Sorperoa i oktober i fjor. De så også at 17-åringen knivstakk en 57 år gammel nabo, som kom til for å hjelpe.

Moren viste to bilder av datteren før hun startet sin forklaring.

– Slik hun er på bildet, slik var hun innvendig også, sa hun svært beveget ifølge Dagbladet.

Virket fornøyd

Da moren kom hjem fra jobb, så hun naboen løpe mot to ungdommer som så ut som de slåss ved nabohuset.

– Han ropte til meg at gutten hadde kniv, sa moren i retten ifølge VG.

Naboen trengte helsehjelp, og moren kjørte ham til lege. I bilen ringte hun politiet for å melde fra om knivstikkingen. Verken moren eller naboen visste da hvem de to ungdommene var.

Naboen fortalte mandag at han ikke kjente igjen nabojenta da han forsøkte å stoppe gutten. Han trodde hun allerede var død da de kjørte fra åstedet.

Da moren var hjemme igjen fikk hun vite at datteren var død. Hun så tiltalte overgi seg til politiet. Hun kjente ham igjen og sa at han virket veldig fornøyd, med det han hadde utført.

– I ettertid skjønner jeg jo hvorfor. Han hadde planlagt det til punkt og prikke, sa hun ifølge TV 2.

Hun fortalte også at det er flere forhold knyttet til 17-åringen hun mener noen burde tatt tak i tidligere.

– Et mareritt

Bistandsadvokaten sitter ved siden av faren og søsteren til avdøde i rettssalen.

– Det er klart dette er veldig vanskelig for dem. Det er jo et mareritt, som de selv har uttrykt det, fra start og til nå, sa hun til NTB tirsdag.

Hun la til at det samtidig er en del spørsmål familien nå får svar på, og at de også får bekreftet en del de har hatt mistanke om.

Tilregnelighetsspørsmålet står sentralt i saken mot 17-åringen. Aktor har i utgangspunktet lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Den foreløpige rapporten fra de to rettspsykiaterne i saken konkluderer med at gutten var psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. I en tilleggsuttalelse skriver de imidlertid at vurderingen er svært vanskelig, og at rapporten ikke er endelig.

I løpet av onsdagen får retten høre en avspilling av et tilrettelagt avhør av avdødes lillebror. Videre skal flere vitner forklare seg samt polititjenestemennene som kom først til stedet.

