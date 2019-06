Støtten til kirken vil fortsatt avgjøre hva andre trossamfunn får

NTB Innenriks

Dagens støttesystem for tros- og livssynssamfunnene videreføres i det nye felles lovverket for samtlige trossamfunn i Norge som presenteres fredag. Det betyr at størrelsen på trossamfunnenes støttesats baseres på hvor mye Den norske kirke får, skriver Vårt Land.

Regjeringen vil beholde systemet der summen Den norske kirke får – delt på hvert medlem – er satsen også andre trossamfunn får per medlem. Men i dag får trossamfunnene de støtte fra både stat og kommune – regjeringen foreslår kun en statlig tilskuddsordning.

– Det viktigste er å skape forutsigbarhet og trygghet for Den norske kirke og andre trossamfunn, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Vårt Land.

Arbeidet med den nye loven har pågått siden september 2017 da forslaget om en ny helhetlig lov ble sendt ut på høring.

Det nye lovverket presenteres etter statsråd fredag, og erstatter dagens tre lovverk: Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven.

