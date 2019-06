Raymond Johansen ut mot bompengepartiet

NTB Innenriks

Johansen sier til Dagsavisen at Oslo-borgere som bor utenfor ring 3, betaler mindre i bompenger enn tidligere.

– Da er det for meg et stort paradoks at de som nå betaler mindre enn før, skal stemme på et bompengeparti som skal fjerne det som gjør Oslo til Oslo, sier han.

Den første uken i juni kom en måling som ga FNB 9,1 prosent oppslutning i Oslo. Før helgen kom Norstats måling for NRK og Aftenposten, der partiet fikk 7,9 prosent. Partiet stjeler velgere fra både Ap og Høyre. Den store taperen i den siste målingen er Ap, som faller 7,9 prosentpoeng sammenlignet med aprilmålingen, og havner på 19,9 prosent.

Johansen sier FNB vil ta Oslo i en motsatt retning enn retningen byen har tatt de siste årene.

– Vi har fått Operaen, Sørenga. Vi får Deichman og Munchmuseet. Vi har fjernet trafikken på Rådhusplassen og har åpnet sjøen for Oslos befolkning. Alt dette har skjedd takket være bompengene. Det hadde aldri skjedd uten, sier Johansen.

