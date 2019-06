Abbasi-søsknene gjenforenes med moren på Ahus i ettermiddag, ifølge familiens advokat

NTB Innenriks

Abbasi-familien, mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, ble hentet av politiet lørdag morgen og senere satt på fly til Afghanistan via Istanbul. Moren var bevisstløs på hele turen til Istanbul og ble av helsemessige årsaker returnert til Norge mandag.

– Det jeg vet, er at det er planlagt at søsknene blir kjørt til Ahus for å gjenforenes med moren, sier familiens advokat Erik Vatne til NTB.

Tirsdag ble det klart at også de tre søsknene skal sendes tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot. Hva som skjer med dem når de kommer til Norge, er ikke kjent.

– Søsknene blir fulgt opp ved ankomst Oslo. PU kommenterer ikke eventuelle fremtidige uttransporteringer, sier kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i Politiets utlendingsenhet til TV 2.

Ifølge TV 2 og NRKkostet uttransporteringen nesten 900.000 kroner.