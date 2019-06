Stor undersøkelse: Vy har mer fornøyde kunder enn SJ

NTB Innenriks

I undersøkelsen, som sammenligner de nordiske landenes kundetilfredshet med persontransport, lander SJ på 55,9 poeng. Alt under 60 poeng regnes som misfornøyde kunder, ifølge daglig leder Johan Parmler i Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

– Svenske togpassasjerer mener SJ er upålitelige og lite punktlige. Det vil si at kundene ikke stoler på at man kan ta seg fra A til B, og dessuten komme fram i rett tid, sier han til NRK.

Vy endte på sin side på 63,8 poeng i undersøkelsen, som ble publisert i mai.

I Norge har SJ, som er heleid av den svenske staten, etablert seg med datterselskapet SJ Norge

Sjef for den internasjonale virksomheten for SJ, Thomas Silbersky, sier norske passasjerer ikke bør være bekymret over undersøkelsen.

– Det er absolutt ingen grunn til å være urolig. Som det store nasjonale togselskapet er det vanskelig å vinne tilliten til offentligheten. I Norge er jo også synet på Vy «sådär», sier Silbersky til NRK.

Opprinnelig deltok også Boreal Bane i anbudskonkurransen, men bare Vy og svenske SJ var igjen i sluttfasen i andre runde av konkurranseutsettingen av togtrafikken i Norge.

