Ettåring i Askøy som døde hadde to bakterietyper – kan ha hatt betydning for dødsfallet

NTB Innenriks

I en pressemelding fra Vest politidistrikt heter det at det er påvist både streptokokker gruppe A og Campylobacter jejuni. Samme type campylobakter er påvist hos andre pasienter fra Askøy innlagt på Haukeland universitetssjukehus.

Samtidig konkluderes det med at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden. Det foreligger ikke holdepunkter for at campylobakter har medført blodforgiftning, men disse bakteriene kan føre til et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon.

Dette vil bli vurdert nærmere i den endelige obduksjonsrapporten, opplyser politiet.