Drapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld

Mannen i 50-årene som forsøkte å forhindre drapet på Vinstra i Oppland i oktober i fjor, er den første som inntar vitneboksen mandag. Han forsøkte å forhindre at den nå 17 år gamle gutten knivstakk den 16 år gamle jenta, men ble selv påført to dype knivstikk i leggen.

Han fikk behandling på sykehus og var sykmeldt i lengre tid som følge av angrepet.

Resten av dagen går med til tiltaltes forklaring. Hele tirsdag er også satt av til 17-åringens forklaring.

I tiltalen fremgår det at gutten stakk jenta 20 ganger med kniv i et boligområde på Sorperoa på Vinstra.

Blant beslagene som skal legges fram, er det påtalemyndigheten kaller et voldtektsmanus, en historie om en jente som blør i hjel, et filmmanus, et drapsdikt med tittelen «The Dead Ones», samt guttens dagbok, skriver TV 2.

Saken går for Nord-Gudbrandsdal tingrett som av praktiske hensyn bruker et rettslokale i tinghuset på Lillehammer.

Det er satt av to uker til hovedforhandlingen.

