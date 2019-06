Væpnet ran av frisør i Halden – to pågrepet på toget

NTB Innenriks

En stengt frisørsalong i Halden ble utsatt for væpnet ran søndag kveld. Et vitne hadde sett to unge maskerte menn gå inn i salongen, og kort tid etter løp de bort fra stedet.

Øst politidistrikt ble varslet om hendelsen klokka 19.47 søndag kveld.

Inne i frisørsalongen var det personer som var svært redde. Ranerne hadde brukt pistol til å true til seg gjenstander med begrenset verdi. Det ble gitt en god beskrivelse av gjerningspersonene.

– Det blir satt inn relativt store ressurser for å finne ranerne, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet får mistanke om at de to har kommet seg om bord på et tog på vei mot Oslo, og ved hjelp av kontakt med togleder stanser de toget på Råde stasjon i Østfold.

Der ble to ungdommer som passet til beskrivelsen av ranerne pågrepet.

– Vi gjør beslag av gjenstander som er tatt under ranet og en gasspistol, sier Marstad.

En av de pågrepne er en 15-åring som også tidligere har vært i kontakt med politiet i forbindelse med ran.

