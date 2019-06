To ikke gjort rede for etter båtulykke i Telemark

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om fritidsbåtulykken klokken 00.56 natt til søndag.

Flere dykkere, redningsskøyte, en Røde Kors-båt og et SeaKing redningshelikopter søker etter de to som ikke er gjort rede for.

Ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge kolliderte båten med det ene brukaret, som er en del av understellet, til Brevikbrua. Til politiet har vitner sagt at båten kolliderte med land.

– Vi har fått beskjed fra tredjemann om at det var to andre i båten. Vi søker derfor med full styrke, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Johnsrud sier at mannen ikke er fysisk skadd, men at han har vært i sjokk. Operasjonslederen sier videre at det derfor har vært vanskelig å få informasjon om hendelsesforløpet og hvem de to andre er.

Det er svært dypt der båten trolig har gått ned, anslagsvis 40 meter, ifølge politiet. Det skaper utfordringer for dykkerne.

Politiet rykket ut etter melding om at en båt gikk i ring ved Brevikbrua. Johnsrud sa til NTB like før politiet meldte at båten var sunket, at de ikke klarte å observere båten.

