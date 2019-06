Kommunale kriseteam varslet etter vedtak om pelsdyravvikling

NTB Innenriks

Rundt midnatt vedtok Stortinget å avvikle pelsdyrnæringen etter mer en fem timers debatt. Over 20 pelsdyrbønder fra Rogaland reiste til Oslo for å følge debatten, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er en trist dag, det er mye følelser i sving. Jeg tenker spesielt på de unge som har satset i næringen de siste årene, sier leder Jan Ove Horpestad i Rogaland Pelsdyralslag til avisen.

Han har tatt kontakt med kriseteam i kommuner som er berørt i Rogaland. De neste ukene skal han i flere møter med dem.

– Jeg er redd at folk kan gå helt i kjelleren. Det er tøft å stå i denne situasjonen, og mange bønder blir gående alene. Det kan være vanskelig å snakke om at man har det tøft. Derfor er det viktig å få ut melding om at de ikke må være redde for å ta kontakt med kriseteamene, sier Horpestad.

