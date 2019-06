Forvaringsdom for lokalpolitiker i Hordaland omgjøres i lagmannsretten

NTB Innenriks

Gulating lagmannsrett har under tvil kommet fram til at fengsel i ti år er en passende straff for mannen i 40-årene, ifølge Bergens Tidende.

Det ble klart fredag.

– Lagmannsretten har under noe tvil kommet til at det ikke er grunnlag for å idømme forvaring, heter det i den enstemmige lagmannsrettsdommen.

– Selv om de sakkyndige vurderer tiltalte som pedofil, og han nå domfelles for en rekke overgrep, ligger flere av overgrepene 15–20 år tilbake i tid.

I Bergen tingrett ble mannen dømt til elleve års forvaring, med en minstetid på sju år og fire måneder, men anket dommen.

Han er dømt for er stort antall overgrep mot tre gutter i perioden 1997 til 2016. Han nektet i tingretten straffskyld for alle fysiske overgrep.

