NTB Innenriks

– Fornærmede og jeg har hatt flere former for seksuell kontakt, tre ganger, i Oslo. Men bare i Oslo og ikke i det omfang og på de måter som han beskriver. Alle tre gangene har vært frivillig, uten tvang eller trusler på noen som helst måte, og slik jeg oppfatter det, så ville vi det begge to, sa tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen da han forklarte seg for retten torsdag formiddag.

(©NTB)