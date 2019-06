Regjeringspartiene ber om at Mattilsynet granskes

NTB Innenriks

Medlemmer fra de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF ber nå om at regjeringen iverksetter en uavhengig gransking av Mattilsynet i Rogalands virksomhet.

– Mattilsynet har ikke bare et alvorlig omdømmeproblem men står i en tillitskrise. Mattilsynet har ikke den legitimiteten de trenger. Det er skapt et inntrykk av at flere av dem som fører tilsyn er aktivister, sier næringspolitisk talsperson Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

Bakgrunnen er flere saker over flere år, ifølge Helleland.

I begynnelsen av juni gikk Harald Gjein av som direktør for Mattilsynet etter pelsdyrsaken i Rogaland. Tilsynet leverte en feilaktig rapport om Per Olaf Lauvås sin minkfarm i Sandnes.

Mattilsynet har etter dette innrømmet at tilliten til tilsynet er trukket i tvil og har bestilt en ekstern gransking.

Til VG sier Helleland at Mattilsynets gransking ikke vil gjenreise tilliten, og at det derfor er nødvendig med en uavhengig gransking.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har varslet at hun vil komme til Stortinget for å redegjøre for saken. Dato er foreløpig ikke fastsatt.

