Ludvigsen-saken: Ingen spor etter veksling etter angivelig sexbetaling

Politiet har etterforsket pengesporet til bunns og ikke funnet spor etter de rundt 15.000 kronene en av de fornærmede hevder han fikk i bytte mot seksuelle handlinger med Svein Ludvigsen (72). Vekslingsfirmaet Forex har på forespørsel fra etterforskerne undersøkt sine arkiver og ikke funnet noen transaksjon tilsvarende den fornærmede beskriver i sin forklaring.

Den nå 26 år gamle, lettere psykisk utviklingshemmede mannen hevder han fikk 1.100-1.200 euro i en konvolutt. Pengene skal ha blitt vekslet til norske kroner hos Forex, forklarte han. Senere i avhøret oppgir han å ikke huske hvilket kontor han gikk til, men fastholdt at han fikk pengene, kledde på seg og forlot hotellrommet i Oslo.

Før han forlot hotellet skal den tidligere statsråden og fylkesmannen ha truet med å få inndratt passet til fornærmede, hvis han fortalte noen om det som hadde skjedd.

– Han skulle sørge for at jeg aldri fikk det tilbake. Han lovet at hvis jeg fortalte noe, kunne passet bli inndratt, sa fornærmede i det tilrettelagte avhøret med politiet.

Det framkom dessuten det ikke er noe som tyder på at Ludvigsen har bodd på hotellet mannen pekte ut i det tidsrommet den seksuelle omgangen skal ha funnet sted sommeren 2014 . Derimot har Ludvigsen bodd på et annet hotell i perioden, men det ligger ikke i samme området som fornærmede pekte ut.

– Vi legger til grunn at han pekte ut feil hotell, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo i sitt innledningsforedrag.

