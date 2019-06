Sør-Koreas president vil bruke «norsk visdom» i fredsprosessen

NTB Innenriks

– Vi tilegner oss visdommen for å skape fred på den koreanske halvøya av Norge, hvor fred ble skapt gjennom folkets styrke. Den første visdommen er at vi trenger en positiv fred, som endrer hverdagslivet, sa Moon da han talte i Universitetets aula i Oslo onsdag.

Han viste til fredsforskningen til den norske professoren Johan Galtung.

– Galtung forklarte at fred kan deles inn i to kategorier, negativ og positiv. Negativ fred er kun fraværet av direkte vold, mens positiv fred forsøker å løse de strukturelle årsakene til konflikt, sa Moon.

– Trenger tillit

Moon holdt sin tale på ettårsdagen for det historiske toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore. Møtet ga nytt håp til fredsprosessen, som igjen fikk et tilbakeslag under det mer mislykkede møtet mellom de to topplederne i Hanoi i mars.

– Samtalene ser ut til å ha gått i stampe etter det andre møtet mellom USA og Nord-Korea. Det er fordi vi trenger tid til å forstå hverandre grundig. Det er prosessen med å tine opp de fiendtlige følelsene som har vart i de siste 70 årene, sa Moon.

Han påpekte at landene fortsatt uttrykker tillit til hverandre og et ønske om dialog.

– Det vi trenger nå, er ikke en ny visjon eller proklamasjon, men en dypere forståelse og tillit, sa den sørkoreanske presidenten.

Vil møte Kim

Selv møtte Moon sin nordkoreanske motpart for første gang i april i fjor. Nå håper han på et nytt møte med Kim allerede før Donald Trump kommer til Sør-Korea i slutten av måneden.

– Det er ønskelig å møtes før det, men det er opp til Kim Jong-un å bestemme. Jeg har alltid vært åpen for å møte Kim, men den nøyaktige timingen er opp til ham, sier Moon.

Den sørkoreanske presidenten er sammen med kona Kim Jung-sook på et to dager langt statsbesøk i Norge som ble innledet i Oslo onsdag morgen.

Ser til Galdhøpiggen

Moon brukte Norge og Skandinavias største fjell, Galdhøpiggen, som metafor når han skulle beskrive fredsprosessen.

– Snøen på Galdhøpiggen smelter i mai og juni hvert år. Smeltevannet strømmer gjennom smale og lange fjorder før det når havet.

– Veien mot fred på den koreanske halvøya er på ingen måte enkel. Tiden vi trenger, vil ikke være kort. Likevel, når felles forståelse tillater at fiendskap løses opp, på samme måte som snøen smelter og strømmer til havet, vil freden på den koreanske halvøya også nå målet sitt, sier Moon.

Etter talen dro presidenten videre til Akershus festning for lunsj sammen med kongeparet og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). På programmet står også koreansk konsert i Operaen.

Torsdag holder Moon felles pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H) før han drar til Bergen sammen med kong Harald, blant annet for å besøke et koreanskbygd krigsskip.

