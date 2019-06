MDG vil kutte flere parkeringsplasser i Oslo

NTB Innenriks

Under rødgrønt styre i hovedstaden har antall parkeringsplasser i sentrum av byen blitt kuttet jevnt og trutt. I fjor ble 767 parkeringsplasser fjernet, og sentrum er nå helt fritt for offentlige parkeringsplasser for private. Kun kommunens plasser for yrkestrafikk og handikapparkering er beholdt.

Tall fra Oslo Handelsstandsforening som ble lagt fram i forrige uke, viste at den tradisjonelle butikkhandelen i sentrum av byen ikke har opplevd noen vesentlig tilbakegang på tross av færre parkeringsplasser. Omsetningen i sentrum gikk i fjor opp med 2,1 prosent, mens omsetningen i butikkhandel utenom sentrum gikk opp med 2,2 prosent.

– Mange spådde gråpapir i vinduene da parkeringsplassene ble fjernet, men det har jo ikke skjedd, og dommedagsprofetiene blir jo motbevist av disse tallene som viser at handelen i sentrum klarer seg fint, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG), til E24.

Nå ivrer miljøbyråden for å fjerne enda flere parkeringsplasser fra andre deler av byen, selv om det foreløpig ikke ligger konkrete prosjekter på bordet.

– Det er mange områder i Oslo som er aktuelle for å fjerne parkeringsplasser og gjøre det mer tilpasset syklende og gående, sier Marcussen og peker på Grünerløkka og Majorstuen som eksempler.

(©NTB)