Politiet fikk melding om ulykken klokken 00.14. Totalt fem personer var involvert.

– Det har vært en kraftig kollisjon i krysset mellom Sannergata og Toftes gate. Det er blant annet kjørt ned en lyktestolpe. Begge bilene er kraftig kollisjonsskadd, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Krysset var i en periode stengt for all trafikk, men klokken 00.47 melder politiet at veien er åpen igjen.

Hendelsesforløpet til ulykken er foreløpig uklart.

