24-åring hevder Ludvigsen lovet ham jobb, bolig og oppholdstillatelse

Den da 19 år gamle mannen hevdet i retten tirsdag at han hadde seksuell omgang med tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen i Troms tre ganger sommeren og sensommeren 2014. Han var uten permanent oppholdstillatelse i Norge og jobbet som vaskehjelp på fylkeshuset da han første gang møtte fylkesmannen, hevdet fornærmede i sin forklaring for Nord-Troms tingrett onsdag ettermiddag.

Mannen er den andre av tre fornærmede som forklarer seg i straffesaken mot den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren. Omfanget av den angivelige seksuelle omgangen var betydelig mindre enn for mannen som omfattes av hovedpunktene i tiltalen, men forklaringen om de seksuelle hendelsene var relativt likelydende.

Tre tilfeller

– Allerede første gang, på kontoret hans, spurte han meg om oppholdstillatelse, bolig og arbeid. Han sa han kjente masse folk i Troms og på UDI og sånne ting, sa fornærmede.

To ganger skal han ha hatt seksuell omgang i Ludvigsens bil, men den tredje og siste hendelsen skal ha funnet sted på Amalie hotell i Tromsø i september 2014 – i samme tidsrom som Høyre var samlet i byen til kommunalkonferanse. Ifølge forklaringen, hadde partiet booket tre netters overnatting slik at han lettere kunne delta på det fornærmede kalte en «partisamling».

Kontakt med Solberg

Han hevdet Ludvigsen framsatte løfter om hjelp til bolig, jobb og oppholdstillatelse i direkte sammenheng med den seksuelle omgangen.

– Grunnen til at jeg gikk med på alle disse seksuelle handlingene, var at jeg ønsket at han skulle hjelpe meg med alt han sa han kunne hjelpe meg med. En annen grunn til at jeg fikk enda større tillit til at han virkelig kunne hjelpe meg, var hans kontakt med Erna Solberg, sa fornærmede.

