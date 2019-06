Toyota stopper hydrogenbil-salget midlertidig

NTB Innenriks

Ifølge Teknisk Ukeblad tilbyr bilimportøren eiere å leie andre biler mens fyllestasjonene er stengt.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde på Uno-X stasjonen ennå, så vi ønsker ikke å spekulere. Men vi stopper salget inntil vi har fått vite hva som har skjedd, samt av praktiske hensyn siden det ikke er mulig å fylle drivstoff nå, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Han understreker at hendelsen ikke hindrer Toyotas hydrogensatsing.

– Dette endrer ikke vårt syn på hydrogen, og det er viktig for oss å påpeke at hydrogenbiler er minst like sikre som vanlige biler. Selve hydrogentankene er så robuste at du skal kunne skyte på dem med pistol uten å slå hull i dem, sier Olsen.

Eksplosjonen skjedde ved Uno-X-stasjonen i Sandvika ved 17.30-tiden. Ingen ble alvorlig skadd.

