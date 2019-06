Sykehusstreiken fortsetter etter møte hos Riksmekleren

NTB Innenriks

Representanter for LO Stat og YS var til stede på møtet, som startet i 21-tiden. To timer senere gikk partene fra hverandre uten en løsning. Møtet fant sted på initiativ fra Riksmekleren.

– Streiken fortsetter. Spekter vet godt hva som skal til for å få en avslutning på streiken. Vi vurderer fortløpende om vi skal ta ut flere i streik, sier Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet til NTB.

Han sier streikeviljen fortsatt er stor fordi de har et krav som oppfattes som rettferdig både blant medlemmer og folk flest.

Også leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, opplever at streikeviljen er stor blant medlemmene.

– Vi mener vi har et rimelig og rettferdig krav. Det er et krav som koster lite og er av stor betydning for den det gjelder, sier hun i en pressemelding.

Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, sier i en pressemelding at hun setter pris på Riksmeklerens initiativ, men at meklingen dessverre ikke førte fram.

Frivillig mekling

– Det er jeg som har oppfordret partene til å møtes til frivillig mekling. Initiativet har kommet fra Riksmekleren fordi vi mener det er en alvorlig konflikt som berører svake tredjeparter, og da er det viktig å forsøke å finne en løsning, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK i forkant av møtet.

Ruland pekte på at det er vanskelige prinsipielle krav som gjør det vanskelig å finne gode mellomløsninger.

Sykehusstreiken startet 29. mai, og seks helseforetak er rammet. De fagorganiserte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon fra første krone.

Omfatter sykehus

Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ved flere av sykehusene varsler de streikende en demonstrasjon onsdag hvor de krever svar fra sine respektive direktører:

«Hvordan kan du som øverste arbeidsgiver på sykehuset forsvare en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk, hvor de som jobber under 20 prosent, ikke får alderspensjon, uførepensjon eller etterlattdekning?», heter det i en pressemelding fra Fagforbundet.

– Vil ikke forskjellsbehandle

Spekter sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.

