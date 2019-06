NTB Innenriks

Det skriver VG.

Mohammad ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i to år og tre måneder for trusler mot Abid Raja (V), samt å betale erstatning på 130.000 kroner.

Både erstatningssummen og fengselsstraffen ble lavere enn i tingretten.

Høsten 2016 sendte Mohammad tre tekstmeldinger til stortingsrepresentanten hvor han skjelte ham ut. Han skrev blant annet at Raja var et svin, en hund og at han måtte brenne i helvete.

