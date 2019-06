Haukeland universitetssjukehus: – Bakteriene kommer fra samme kilde

NTB Innenriks

– Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus har nå foretatt en ytterligere analyse av de første seks pasientprøvene fra Askøyutbruddet og bekrefter at disse er genetisk identiske. Det betyr at de kommer fra samme smittekilde. Funnene er gjort ved at campylobacter-stammene er helgenomsekvensert, sier seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved Mikrobiologisk avdeling.

Folkehelseinstituttet vil få oversendt disse resultatene. Hittil har Mikrobiologisk avdeling analysert 36 prøver fra innlagte pasienter. Campylobacter er påvist i alle, ifølge Kommedal.

Sju nye innleggelser

Det har vært sju nye innleggelser ved Haukeland universitetssjukehus det siste døgnet etter epidemien på Askøy, opplyser sykehuset tirsdag.

To av de innlagte er barn, mens fem av dem er voksne.

Ingen av pasientene er kritisk syke, og sykehuset opplyser at de har god kontroll på situasjonen.

Per tirsdag morgen er det 15 innlagte pasienter fra Askøy på sykehuset, 14 voksne og ett barn. Totalt har 63 personer fra Askøy hittil vært innlagt på sykehuset. 47 av dem voksne og 15 barn.

E.coli påvist

Etter at flere hundre innbyggere i Askøy forrige uke ble syke med omgangssyke, ble det fredag påvist høye konsentrasjoner av E.coli-bakterier i høydebassenget i Øvre Kleppe i kommunen.

Mandag opplyste kommunen at de ikke har funnet E.coli i ledningsnettet. Men vannet er ikke friskmeldt, og kokepåbudet var fortsatt gjeldende.

Vannet sjekkes for bakterien Campolybacter, som kan gi mage- og tarminfeksjon, etter at Haukeland universitetssjukehus før helgen konstaterte at tarmbakterien var påvist i avføringen hos de aller fleste som var innlagt.

Rundt 2.000 personer

Rundt 2.000 personer er trolig blitt syke som følge av drikkevannet i kommunen. Varaordfører Bård Espelid opplyste mandag om at intensiteten i epidemien fortsatt er like høy, som tidligere, og at det fortsatt er flere nye smittetilfeller.

Onsdag døde en ett år gammel gutt fra Askøy, men det er ukjent om det var på grunn av Campolybacter-utbruddet. Politiet opplyste tirsdag til NRK at den avdøde guttens foreldre bør få oppnevnt bistandsadvokat. Det er foreløpig ikke kjent hva som er dødsårsaken.

(©NTB)