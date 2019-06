To biler i brann i Oslo

NTB Innenriks

Politiet i Oslo fikk melding om bilbrannene klokken 4.29 natt til mandag.

– At bilene kan ha blitt påtent er en av hypotesene vi undersøker. Bilbranner starter som regel ikke av seg selv. Vi undersøker om det er et spor som kan tyde på at de er blitt påtent, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen til NTB klokken 5.

Bilene sto parkert bak Tåsensentret. Guldbrandsen sier to biler brenner, mens det ble varmt for en tredje bil.

Operasjonslederen sier at de har vitner som så bilene brenne og som deretter meldte fra til politiet. De skal undersøke som det finnes videomateriale av brannen.

Som følge av brannen var røyken synlig i store del av Oslo sentrum.

Det er andre natt på rad det brenner i biler i Oslo. Natt til søndag var det branner i tre biler i området Rusta, hvor det var tre biler som brant. Politiet undersøker muligheten for at de også kan ha blitt påsatt.

