Kraftig brann i Oslo

Oslo-politiet skriver på Twitter at det brenner kraftig i et hus i Hasleveien og at det er mye røyk på stedet.

Flere beboere skal ha evakuert seg selv, ifølge politiet.

– Det er observert tre personer som har hoppet ut av huset, en av disse har stukket av, så vi har ikke full oversikt over hvor mange som har vært i huset, men det er ikke funnet noen andre der, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Huset er en eldre enebolig i tre som i utgangspunktet skal være ubebodd, men ifølge politiet kan det være personer fra rusmiljøet som har hatt tilhold der. Politiet har en hundepatrulje på stedet som leter etter den tredje personen som ble observert.

– Det kommer også flere smell fra huset, noe som skyldes flere små gassbeholdere, men de er ufarlige, sier han.

Brannvesenet har begynt slukningsarbeidet og skal ha kontroll over brannen. Det er likevel fortsatt fare for spredning til nabobygget.

Politiet ber beboere i nærområdet om å holde vinduer og dører lukket på grunn av mye røyk i området.

