Bil kjørte ut i elv utenfor Sandefjord

Sørøst politidistrikt opplyser på Twitter klokken 12. 26 mandag at nødetatene er sendt til området.

En person satt i bilen da den havnet i vannet og vedkommende er tatt ut av bilen og får behandling. Vedkommende skal ha vært under vann i flere minutter, opplyser politiet til VG. Tilstanden til personen er ikke avklart.

Brannvesenet har i tillegg hatt dykkere i vannet for å undersøke om det fantes andre personer i bilen, noe som ikke var tilfelle.

Et helikopter fra luftambulansen har landet på stedet for å frakte sjåføren til sykehus, og bilberging er på vei for å få bilen opp av vannet.

