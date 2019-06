Tre parkerte biler brant på Rustad i Oslo

NTB Innenriks

Bilene som brant sto parkert utendørs i boligstrøket i Weding Olsens vei på Rustad og det ble meldt om kraftig røykutvikling. Brannen ble varslet klokken 0.37 natt til søndag.

De tre bilene ble totalt utbrent og en fjerde bil fikk varmeskader.

– Brannene ble slukket raskt da brannvesenet kom til stedet. Det var ingen klar spredningsfare til husene rundt, men folk kan ha blitt plaget av den sure røyken, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at biler vanligvis ikke begynner å brenne av seg selv, selv om det fra tid til annen kan oppstå en teknisk feil som kan utløse brann.

– En av bilene som brant var en elbil, sier operasjonsleder Tor Jøkling søndag formiddag.

Han opplyser at politiets hovedteori er at brannen er påsatt. Et vitne har sett en bensinkanne på stedet og politiet har gjort interessante funn, ifølge operasjonslederen.

– Bilene skal nå taues inn for tekniske undersøkelser, sier Jøkling.

