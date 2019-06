Politiet: Mann død etter knivstikking i Sandefjord

NTB Innenriks

Politiet meldte om hendelsen like før 18.30. En mann ble umiddelbart fraktet med ambulanse til sykehus.

– Mannen var bevisstløs da han ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget er uklart, men han hadde flere kuttskader, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til Sørøst politidistrikt til TV 2.

Kort tid etterpå meldte politiet at ytterligere en mann, som ble påtruffet et stykke fra åstedet, også var blitt fraktet til sykehus. Politiet meldte senere at de hadde kontroll på tre personer, som alle har blitt innbrakt til politistasjonen. Flere personer skal ha blitt observert løpende fra åstedet.

– Vi tror disse mennene er de samme som er sett løpende vekk fra stedet. De er nå fraktet inn for avhør, sier Johnsrud.

Like etterpå meldte politiet at ytterligere to menn var innbrakt. Til sammen fem personer er dermed innbrakt i forbindelse med knivstikkingen. Tilstanden til de to skadde er foreløpig ukjent.

Klokken 21.40 opplyser politiet på Twitter at en av de skadde mennene er død. Mannens pårørende er blitt varslet.

